Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı

Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz'u sosyal medyadan tebrik etti. Mete Gazoz da Coelho'ya teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 16:52
Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı
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Mete Gazoz, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya şampiyonu olmayı başaran ilk Türk okçu olarak tarihe geçen Gazoz'a, sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı. Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho da sosyal medya hesabı üzerinden Mete Gazoz'u "Şampiyon" ifadesi ile tebrik etti.

Şampiyon okçu, daha önce "Bu kitabı ilk olarak sana adıyorum. Senin gibi bir okçuluk dehasına kendi okçuluk eserimi sunuyorum" diyerek "Okçu'nun Yolu" isimli kitabını kendisine adayan Coelho'ya "Çok teşekkürler" ifadesiye yanıt verdi.  


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