Metin Öztürk: 'Fikstürün bir önemi yok'

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Vekili Metin Öztürk, Süper Lig yeni sezon fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Sonuçta diğer 17 takımla oynayacağız, fikstürün bir önemi yok. Galatasaray son 3 sezonun şampiyonu. Bu sezon da şampiyonluk parolamız. Diğer 17 takımın da Galatasaray kadar şansı var. Galatasaray'ın oturmuş bir takımı var. Diğer yıllarda olduğu gibi şampiyonluğun en büyük adayıyız. Başkanımız Dursun Özbek söylüyor, 2023 23. şampiyonluk, 2024 24. şampiyonluk, 2025 25. şampiyonluk. Türkiye'nin tek 5 yıldızlı takımı bu sezon da şampiyon olacak, dileğimiz bu."

"HER ZAMAN BAŞARIYA AÇIZ"

"Galatasaray her zaman başarıya aç. En çok şampiyon olan takım olması, başarının genetiğinde olduğunu gösteriyor. Hocamız ve scout ekibimizin hazırladığı liste doğrultusunda görüşmeler devam ediyor. Sayın Abdullah Kavukcu, daha transfer dönemi başlamadan Alman Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından Sane'yi transfer etti. Devamı gelecek inşallah."

"AVRUPA'DA HEDEF FİNAL"

"Sadece ligde şampiyonluğu değil, Avrupa'da başarıya koşmak istiyoruz. Galatasaray'ın en önemli hedefi Avrupa'dır. Bu sezon en az çeyrek final, yarı final, mümkünse final. Okan Hoca ve ekibinin bu işi başaracağına eminiz."



