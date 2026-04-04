Yunus Akgün maç sonu yaşananları açıkladı: '17-18 yaşında bir çocuk ağza alınmayacak küfürler ediyor'

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Sarı kırmızılıların tek golü Wilfried Singo'dan geldi. Ligde 3. kez yenilen Galatasaray, 64 puanda kaldı.

Maçın ardından konuşan Yunus Akgün, mayıs ayında şampiyon olacaklarını söyledi.

Milli futbolcu, "İstediğimiz oyunu oynayamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyorum. Taraftarımız hiç merak etmesin; geçen sene de böyle bir şey oldu. Bugün üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız. İçleri rahat olacağız. Üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna yürüyor bu takım. Mayısta biz sevineceğiz. Apo Ağabey çift sarıdan atıldı galiba. 17-18 yaşında bir çocuk, 30 yaşında adama ağza alınmayacak küfürler ediyor ama Apo Ağabey atılıyor. Biz en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edeceğiz ve mayısta sevinen biz olacağız" dedi.

Maç sonu yaşanan kavganın nedenini açıklayan Yunus Akgün, "Maç sonunda bir şey yoktu. Genç oyuncu küfür edince ortam alevlendi. Trabzonsporlu oyuncuları tebrik ediyorum. Hakemle ilgili bir şey demek istiyorum. Kalan maçları kazanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. Biz şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.