Metin Öztürk'ten Aziz Çetin'e 'kız çocuğu' yanıtı: Cinsiyetçi çarpıklıkla şımarıklık benzetmesi...
Antalyaspor ile Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk arasındaki Nuri Şahin gerginliği devam ediyor. Başkan Aziz Çetin, Öztürk’ü şımarık kız çocuklarına benzetince Öztürk'ten çok sert bir yanıt geldi.
Seçim heyecanı yaşayan Galatasaray’da başkan adaylarından Metin Öztürk’ün, “Sezon sonunda görüşeceğimiz hocalardan birisi de Nuri Şahin olacak” sözleri gündemdeki yerini kaybetmiyor.
Konuyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulunan Antalyaspor Kulübü, “Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Biz Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz” sözleriyle karşılık vermesinin ardından bu kez Başkan Aziz Çetin sert sözler kullandı.
Yerel televizyon kanalına konuk olan Aziz Çetin, Metin Öztürk’ü 'şımarık kız çocuklarına' benzetti.
Nuri Şahin ile 5 yıllık sözleşmelerinin bulunduğuna vurgu yapan Çetin, “Galatasaray’ın bir başkan adayının seçim vaadi olarak Antalyaspor’un sözleşmeli hocasının ismini kullanması öncelikle şık değil. Benzetmem yanlış anlaşılmasın, ancak sürekli bir şeyler isteyen şımarık kız çocukları vardır. Nuri Şahin’i istemeniz ile benim sözleşmeli futbolcumu istemeleri arasında fark yok. Şimdiye kadar her istedikleri olmuş, kimi isterlerse almışlar. Ama bu kez olmayacak. Nuri Şahin Antalyaspor’un sözleşmeli hocasıdır” dedi.
Galatasaray başkan Adayı Metin Öztürk, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çetin'e çok sert ifadeler kullandı. Öztürk, "Şımarık başkanlarla işimiz olmaz. Hele bizim göz bebeğimiz 'kızlarımız' üzerinden cinsiyetçi çarpıklıkla şımarıklık benzetmesi hadsizliğini yapan koltuk emanetçileriyle asla muhatap olmayız. Herkes haddini bilecek. Burası Galatasaray" diye yazdı.
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