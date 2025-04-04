Metin Öztürk'ten flaş Fenerbahçe maçı açıklaması!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 22:38

Güncelleme: 04.04.2025 - 22:38

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bir maçtı, bir kupa maçıydı oynandı. Gidiyoruz, oynuyoruz ve kazanıp geliyoruz. Geçen hafta Beşiktaş'a kaybettik, Fenerbahçe'yi yendik. Bunlar futbolda olan klasik olaylar ama maç sonunda yaşananları anlamak mümkün değil!"

"Görüntüler çok önemli değil. Ben zaten Dursun başkanımız cezalı olduğu onun yerinde ben izledim. Hem televizyonda izledim hem de gözümle izledim. İnanamayacağımız olaylar oldu. Federasyondan hakem raporları da geldi. Raporları görünce inanmakta zorluk çektiğimiz konular var. Bunlardan bir tanesi, Okan Hoca'nın tahrik ettiği söyleniyor, hakem raporuna da bunu yazmış ve sarı kart gösterdiğini söylemiş. Rapordan okuyorum, "Tam bu sırada ev sahibi teknik direktörü de oradaydı bizi tebrik ederken, "Çok iyi hakem performansı" dedi. Aynı söylemi ev sahibi teknik direktöre bakarken tekrarladı." diyor. Daha sonra Okan Buruk'a saha içinde ihtar gösteremediğini ve ihtar verdiğini ve rapor yazacağını kulüp yetkililerine bildirdim diyor. Ben bununla hayatımda ilk defa karşılaşıyorum. Burada sarı kart gösterdiği ve ihtar ettiğini söylediği konu, Okan Hoca'nın hakem performansını çok beğendiğini söylemesi. Bu ne zamandır hakaret oldu, bilmiyorum. Mourinho için hakaretse bilmiyorum."

"Size planı söyleyeyim. Jose Mourinho'nun cezasında indirim yapmak. Tahkim Kurulu'na gidilecek. Önümüzdeki sene burada olup olmayacağı belli olmayan Mourinho'nun cezasını Türkiye Kupası'nda çekmesi sağlanacak. Plan bu."