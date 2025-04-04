Metin Öztürk'ten flaş Fenerbahçe maçı açıklaması!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk'ten flaş Fenerbahçe maçı açıklaması!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 22:38

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bir maçtı, bir kupa maçıydı oynandı. Gidiyoruz, oynuyoruz ve kazanıp geliyoruz. Geçen hafta Beşiktaş'a kaybettik, Fenerbahçe'yi yendik. Bunlar futbolda olan klasik olaylar ama maç sonunda yaşananları anlamak mümkün değil!"

"Görüntüler çok önemli değil. Ben zaten Dursun başkanımız cezalı olduğu onun yerinde ben izledim. Hem televizyonda izledim hem de gözümle izledim. İnanamayacağımız olaylar oldu. Federasyondan hakem raporları da geldi. Raporları görünce inanmakta zorluk çektiğimiz konular var. Bunlardan bir tanesi, Okan Hoca'nın tahrik ettiği söyleniyor, hakem raporuna da bunu yazmış ve sarı kart gösterdiğini söylemiş. Rapordan okuyorum, "Tam bu sırada ev sahibi teknik direktörü de oradaydı bizi tebrik ederken, "Çok iyi hakem performansı" dedi. Aynı söylemi ev sahibi teknik direktöre bakarken tekrarladı." diyor. Daha sonra Okan Buruk'a saha içinde ihtar gösteremediğini ve ihtar verdiğini ve rapor yazacağını kulüp yetkililerine bildirdim diyor. Ben bununla hayatımda ilk defa karşılaşıyorum. Burada sarı kart gösterdiği ve ihtar ettiğini söylediği konu, Okan Hoca'nın hakem performansını çok beğendiğini söylemesi. Bu ne zamandır hakaret oldu, bilmiyorum. Mourinho için hakaretse bilmiyorum."

"Size planı söyleyeyim. Jose Mourinho'nun cezasında indirim yapmak. Tahkim Kurulu'na gidilecek. Önümüzdeki sene burada olup olmayacağı belli olmayan Mourinho'nun cezasını Türkiye Kupası'nda çekmesi sağlanacak. Plan bu."


Etiketler: #metin öztürk #galatasaray #fenerbahçe

İlgili Haberler

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden 18 saat sonra paylaşım yaptı!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden 18 saat sonra paylaşım yaptı!
Nijeryalı yıldızdan Galatasaray formalı paylaşım!

Nijeryalı yıldızdan Galatasaray formalı paylaşım!
Galatasaray'dan Mourinho açıklamasına cevap: 'Onlar adına utanıyoruz'

Galatasaray'dan Mourinho açıklamasına cevap: 'Onlar adına utanıyoruz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler