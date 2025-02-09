Metin Öztürk'ten ilk sözler: 'Kıskanılıyoruz, çaresizler...'

Yayınlanma: 09.02.2025 - 21:13

Güncelleme: 09.02.2025 - 21:13

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk etti. Adana Demirspor maçın 30. dakikasında sahadan çekildi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk maçın tatil edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Şok içindeyiz. Bazıları bekliyormuş herhalde. Tweetler atılmaya başlandı, demek ki bildikleri varmış. Adana Demirspor'dan açıklama gelmeden suyun öte tarafından açıklamalar geldi. Demek ki hazırlıkları vardı. Bütün Avrupa'da göreceğiz, hazin bir akşam. Evet kıskanılıyoruz, üçüncü şampiyonluğumuza çok az kaldı. Çok geride kaldılar, çaresizler, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kabul ediyorum. Bu da onların kusuru, doğru düzgün bir yönetim seçselerdi. Adana'dan gelen futbolseverler var. Gurur duyduk. İki tarafın futbolcularını görüyorsunuz, gencecik kardeşler canla başla çalışıyor. O çocuklar yarın Süper Lig'de başka kulüplerde oynayacaklar, haksızlık değil mi? Adana Demirspor ilk defa mı haksızlığa uğruyor? Galatasaray ilk defa mı haksızlığa uğruyor? Her haksız penaltıdan sonra takımlar çekilecekse 4. haftada lig biter!"