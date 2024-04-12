Metz - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 12.04.2024 - 12:14

Güncelleme: 12.04.2024 - 12:14

Fransa Ligue 1'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Franck Haise yönetimindeki Lens, deplasmanda László Bölöni'nin ekibi Metz ile karşı karşıya gelecek.

METZ - LENS MAÇI SAAT KAÇTA?

Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

METZ - LENS MAÇI HANGİ KANALDA?



Fransız hakem Romain Lissorgue'un yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.

Metz, ligde oynadığı son maçta Brest deplasmanından 4-3'lük mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Lens ise kendi sahasında ağırladağı Le Havre ile 1-1 berabere kalmıştı.