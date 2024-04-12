Metz - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lens, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 29. haftasında deplasmanda Metz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor.
Franck Haise yönetimindeki Lens, deplasmanda László Bölöni'nin ekibi Metz ile karşı karşıya gelecek.
METZ - LENS MAÇI SAAT KAÇTA?
Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
METZ - LENS MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Romain Lissorgue'un yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.
Metz, ligde oynadığı son maçta Brest deplasmanından 4-3'lük mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Lens ise kendi sahasında ağırladağı Le Havre ile 1-1 berabere kalmıştı.
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