Metz - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lens, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 29. haftasında deplasmanda Metz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 12:14
Metz - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Franck Haise yönetimindeki Lens, deplasmanda László Bölöni'nin ekibi Metz ile karşı karşıya gelecek.

METZ - LENS MAÇI SAAT KAÇTA?

Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

METZ - LENS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Romain Lissorgue'un yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.

Metz, ligde oynadığı son maçta Brest deplasmanından 4-3'lük mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Lens ise kendi sahasında ağırladağı Le Havre ile 1-1 berabere kalmıştı.


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