MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması: 'Hakem Turgut Doman ile konuştum'

Yayınlanma: 08.12.2024 - 23:20

Güncelleme: 08.12.2024 - 23:20

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz için Ersin Düzen'in moderatörlüğünü yaptığı Kale Arkası programında açıklamalarda bulundu.

Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Çok fazla demeç verme, basında olma gibi konular için zaman ayıramıyorum. Projelere öncelik veriyorduk. Maalesef bugün çok üzüldük. Barış Alper'e geçmiş olsun. Durumunu takip ettim. Öğrendiğim kadarıyla basmanın etkisinden çok sanıyorum dönerken, yan bağlarıyla ilgili esnemeye bakacaklarmış. Umarım korktuğumuz olmaz. Güzel haberleri yarın duyarız. Geçmiş olsun."

"POZİSYONUN ŞOKUNU YAŞIYOR, KONUŞUYORUZ"

"Güzel şeyleri, maçlar üzerinde konuşmak isterdik. Rekabetlerle eğlenelim derken birden, hiç beklemediğimiz, istemediğimiz üzücü bir olayı konuşmak zorunda kaldık. Hakem yöneticisi olarak çok üzgünüm, yöneticilerim de üzgün."

"Bir seyirci gözüyle diyorum. Pozisyonları tek tek mercek altına almadım. Bir maçta 20'ye yakın pozisyon oluyor. Her bir pozisyonu ilk önce ön değerlendirme yapıyoruz, 24 saat içerisinde mercek altına alıyoruz, hakem hatalarını gözlemci raporunun yanına koyuyoruz. Bu değerlendirmeden muaf söylüyorum, o ana kadar kabul edilebilir düzeyde maç yönetiyordu. Yoksa şu pozisyonda haklıydı haksızdı demek istemiyorum. Onlarla şu ana kadar hiç bakmadım. Tamamen 90+5'teki olayın şokundayız hala ve onu konuşuyoruz."

"VAR ÇAĞIRINCA 'OH' DEDİM"

"Hakem VAR tarafından çağrılınca olan hissiyatımı söyleyeyim, açıkçası hakemin görmemiş olmasını yadırgadım ilk anda. Son dakikalarda köşeye sıkıştırılır top, çok normal. Orada oyuncular yoğunlaştığı için, daha aday hakemlikte başlar, eğitimlerde oraya yanaşın, oyuncu orada sizin olduğunu hissetsin, ola ki yanlış yapacaksa hakemin orada olduğunu bilsin ki önleyici hakemlik yapalım, herhangi bir kaza bela olmadan, varsa bir ihlal, orada anında görün diye tembihleriz. Göremedi, olabilir. VAR çağırınca 'oh' dedim, VAR görevini yaptı. En büyük korkumuz, VAR'ın fahiş hatayı kaçırması. Bundan çok endişeleniyoruz. VAR hakemi davet edince ben 'oh, VAR kaçırmadı fahiş hatayı' dedim. Orada ilk görüntüyü gösterince kırmızı kart ile cezalandırması gerekir diye düşündüm. Başka ihtimal düşünmedim."

"VAR konuşmasının yayınlanması konusu, normalde son maç bitince ve 24 saat geçince. Salı günü akşam yayınlanacaktı. Ancak, böyle bir aciliyet olduğu için acaba hemen yarın yayınlanabilir mi, özel bir uygulama olabilir mi diye düşünebiliriz. Niye bu kural değişmesin, gündeme alabiliriz."

"VAR HAKEMİNİ ARADIM, KONUŞTUM"

"Bir hafta sonra evime, Ankara'ya döndüm. Riva'da olsaydım, bazen oluyor, maçtan sonra herkes, odayı terk ettikten sonra gidip kontrol ihtiyacı duyuyorum. Maçlar bittikten sonra pazartesi on buçuk civarlarında notlar alıyorum, ofsayt kararlarına da kadar teyit ediyorum. Hakem arkadaşlar da biliyor bunu. Yarın Riva'da olacağım. Hakem arkadaşlarımla konuştum. Maçtan sonra VAR hakemiyle konuştum. Hatırlayabildiğin kadar bana aktarabilir misin dedim. Birebir hatırlaması imkansız her konuşmayı. Büyük oranda arkadaşım aktardı. VAR hakemi prosedür olarak protokole tamamen duymuş. Bu bizim için sevindirici. Son nokta olarak seyrettikten, hangi açıları gösterdiğini, konuşmaları dinledikten sonra bakarız. Şu an gördüğüm protokol gereğini yapmış."

"Hakem Turgut Doman'ı aradım. Turgut Hoca ile konuştum. Böyle bir olayda, önemli bir şey olursa MHK'yi bilgilendirin deriz. Bu sefer ben aradım. Ekstra bir olay olarak görüyoruz. Arkadaşının davet ettiğini, maç esnasında krampona basma gördüğünü, davet ettiğinde de ilk gördüğü pozisyonda yine krampona basma gördüğünü, bu nedenle kararında kalacağını ifade etti. Çok da sıcak olduğu için çok bir şey sormadım. 'Peki evladım, görüntülere bak, seyret, yarın konuşuruz' deyip kapattım."

Turgut Doman

"HAKEM 'KARARIM DOĞRUYDU' DEDİ"

"Ben hakeme şunu söyledim, '6-7 defa gösterdi VAR hakemi, ben ekranda gördüm, 6-7 defa aynı şeyi mi gördün' dedim. 'İlk başta gördüğüm buydu, kararda doğru olduğumu düşündüğüm için kararda kaldım' dedi. 'Bir daha seyret, konuşuruz' dedim. Konuşmayı derinleştirmenin manası yoktu orada. Yarın tüm işimiz bu olacak."

"Maçtan 1 saat sonra bir mesaj atmıştım, 'Müsait olduğunuzda arayın' demişim. 19.20 civarlarında arkadaşım herhalde otele geçince bana dönmüş. Bu akşam daha fazla görüşmeyi sağlıklı görüyorum. Evlerine gitsinler. Ben de sabah saatlerinde Riva'ya geçerim. Genelde uygulama bu şekilde olmaz. Bugün biraz tabii özel durum olduğu için böyle davrandım ama genel yaklaşımım, maçta arkadaşımız hata yapsa da o konu hakkında çok bahsetmem. Zaten maçtan yeni çıkmış, niye böyle yaptın demek sağlıklı değil. Genelde temas kurmam. Konuşmaları VAR'daki konuşmaları dinleyip yapmak daha mantıklı. Arkadaşlarımla analiz ekibimiz var. Daha fazla pozisyonlar kayıt altına alınabiliyor. Her biri için yorum yapıyoruz. Bazen çözemeyince tüm MHK üyelerinin görüşünü alıyorum. Hala hemfikir olamıyorsak UEFA eğitmenlerinden görüş alıyoruz. Bazen UEFA'daki kişilere de gönderiyoruz görüntüleri, görüş alıyoruz."