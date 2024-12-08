Sivasspor maçının ardından Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım!
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'da Sivasspor maçının son dakikalarında sakatlanan Barış Alper Yılmaz, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"İYİLER MUTLAKA KAZANIR"
Barış Alper Yılmaz yaptığı paylaşımda, "İyiler sonunda mutlaka kazanır" ifadelerini kullandı.
Başarılı futbolcunun bu paylaşımı Galatasaray taraftarları tarafından birçok yorum ve beğeni aldı.
Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #galatasaray #Sivasspor
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