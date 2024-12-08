Sivasspor maçının ardından Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım!

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sivasspor maçının ardından Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 22:49

Galatasaray'da Sivasspor maçının son dakikalarında sakatlanan Barış Alper Yılmaz, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"İYİLER MUTLAKA KAZANIR"

Barış Alper Yılmaz yaptığı paylaşımda, "İyiler sonunda mutlaka kazanır" ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcunun bu paylaşımı Galatasaray taraftarları tarafından birçok yorum ve beğeni aldı.

Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #galatasaray #Sivasspor

İlgili Haberler

Bülent Uygun'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması: 'Rey Manaj'ın yaptığı kırmızı kart'

Bülent Uygun'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması: 'Rey Manaj'ın yaptığı kırmızı kart'
Rey Manaj'dan Barış Alper Yılmaz paylaşımı: 'Yaşamak istemediğim bir durum'

Rey Manaj'dan Barış Alper Yılmaz paylaşımı: 'Yaşamak istemediğim bir durum'
Metin Öztürk'ten sert tepki: 'Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'ı katletti'

Metin Öztürk'ten sert tepki: 'Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'ı katletti'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler