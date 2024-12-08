Sivasspor maçının ardından Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım!

Yayınlanma: 08.12.2024 - 22:49

Güncelleme: 08.12.2024 - 22:49

Galatasaray'da Sivasspor maçının son dakikalarında sakatlanan Barış Alper Yılmaz, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"İYİLER MUTLAKA KAZANIR"

Barış Alper Yılmaz yaptığı paylaşımda, "İyiler sonunda mutlaka kazanır" ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcunun bu paylaşımı Galatasaray taraftarları tarafından birçok yorum ve beğeni aldı.

Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde: