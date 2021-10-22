MHK Başkanlığı için adı geçen Mustafa Çulcu'ya büyük destek
Kulüpler Birliği'nin baskısıyla görevini bırakan Serdar Tatlı'nın yerine atama yapılmadı, gözler eski FIFA Kokartlı isimlerde.
Türk futbolunun son günlerdeki en büyük sorunuydu hakem hataları. İstikrarsız yönetimler, çifte standart ve garip atamalarla yıpranan Merkez Hakem Komitesi'nin başı Serdar Tatlı dün aniden görevi bıraktı.
Cumhuriyet'ten Cumhur Önder Arslan'ın haberine göre, "TFF'nin haberi olmadan" istifasını açıkladı. Kimileri ise Kulüpler Birliği'nin Nihat Özdemir'e olağanüstü genel kurul baskısı yapması sonucu Tatlı'nın bu kararı aldığını söylüyor. Şimdi ise gözler Tatlı'nın koltuğuna kimin oturacağı yolunda.
www.cumhuriyet.com.tr'den Arif Kızılyalın, Cumhuriyet TV canlı yayınında Mustafa Çulcu adını verdi. Çulcu'ya hakem camiası da güveniyor. Tek şartla; Oğuz Sarvan döneminin izlerini silmesi kaydı ile.
Çulcu'nun yakınında şimdiki MHK'de dürüstlüğü ile öne çıkan Muhittin Boşat var. Keza Sabri Çelik'in de Çulcu'ya yakın olduğu biliniyor.
Mustafa Çulcu ise bu kaotik günlerde MHK Başkanlığı'nı kabul edecek gibi. TFF ise henüz kararsız, resmi teklif götürmedi, nabız yokladı, çünkü kulüpler birliğindeki dengelerde sıkıntı var. Bakalım Özdemir Çulcu'yu atayabilecek mi?
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