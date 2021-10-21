MHK başkanlığı için öncelikli isim belli oldu

21 Ekim 2021 Perşembe, 17:52

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, görevinden istifa etti.

Dün Kulüpler Birliği ile TFF üyelerinin MHK konusunda toplanmasının ardından bugün istifa geldi. Eleştirilerin odağındaki Başkan Serdar Tatlı bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmenin ardından istifa kararı aldı.

Son dönem içinde yaşanan hakem eleştirileriyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan toplantı talep eden Serdar Tatlı, görüşmenin ardından yeni bir yapılanmanın önünü açmak için istifa kararı alırken, Tatlı bunu MHK üyeleri ile görüşerek fikirlerini aldı.

YENİ MHK BAŞKANI BELLİ OLDU

Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, yeni MHK başkanı Mustafa Çulcu olacak. Çulcu'nun ekibinde ise Muhittin Boşat, Ünsal Çimen ve Sabri Çelik'in olması bekleniyor.