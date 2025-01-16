MHK duyurdu: Süper Lig'de yeni dönem resmen başlıyor!
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemlerine geçileceğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun ikinci yarısı bu hafta başlayacak.
Süper Lig'de yeni hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, yabancı VAR hakemi uygulamasına başlanacağını açıkladı.
MHK'dan yapılan açıklamada, "Daha önce duyurulduğu üzere 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmiştir" denildi.
ATAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini daha önce açıklamıştı.
TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 20. haftadan itibaren Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile hakem ve yardımcı hakem atamalarının otomatik olarak gerçekleştirileceği aktarıldı.
MHK'nın açıklaması:
Kamuoyuna Duyuru?? pic.twitter.com/9i96FtyiIF— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) January 16, 2025
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