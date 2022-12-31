MHK, Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için soruşturma başlattı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının orta hakemi Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp’ten ayrıntılı bir ek rapor istedi.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray karşısında sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Sivasspor'da Ulvestad'ın attığı ancak geçersiz sayılan gol gündemden düşmüyor.
Golün neden iptal edildiği, futbol kamuoyunda hala tartışılırken, hedefte yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) da yaşananlarla ilgili acil bir soruşturma başlattı.
Erkan Özdamar (Ortadaki)
İKİ GÖZLEMCİ, ERKAN ÖZDAMAR'A NOTUNU VERDİ!
Milliyet'te yer alan habere göre karşılaşmanın 50. dakikasında ev sahibi ekibin Ulvestad ile attığı golün VAR incelemesinden sonra iptal edilmesinin tartışmaları sürerken, MHK, hem orta hakem Erkan Özdamar hem de Özgüç Türkalp'ten ayrıntılı bir ek rapor istedi.
Haberin ayrıntılarında, iki gözlemci Muhittin Boşat ve Mürvet Sezer'in, hakem Özdamar'a 7.4 notu verdiği bilgisi yer aldı.
Bu değerlendirme sonucu, yeni yılda FIFA kokartı takacak olan Erkan Özdamar, uzunca bir süre Süper Lig'de maç yönetemeyecek.
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