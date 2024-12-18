MHK'dan VAR odası takibi: Eş zamanlı olarak izlendi!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 14:48

Güncelleme: 18.12.2024 - 14:48

Merkez Hakem Kurulu (MHK) yetkilileri, Süper Lig ve 1. Lig'de geride kalan haftada oynanan maçların VAR süreçlerin eş zamanlı olarak kontrol odasından izledi.

MHK'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 16. hafta müsabakalarındaki VAR (Video Yardımcı Hakem) süreci, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yerinde takip edildi. Süreci, Hakem İşleri Koordinatörlüğü organizasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) VAR sorumlusu Sebahattin Şahin koordinasyonu ile Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira ve VAR Danışmanı Joao Capela yönetti."

'DETAYLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLDİ'

"Joao Capela, müsabakaları kontrol odasından eş zamanlı olarak izleyerek, maçların ardından görevli VAR ve AVAR hakemlerine teknik geri bildirimlerde bulundu. Bu kapsamda, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakaları detaylı bir şekilde değerlendirildi."

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA DA DEVAM EDECEK'

"Hakem gelişimini desteklemek ve VAR sürecini iyileştirmek amacıyla yürütülen bu eğitim çalışmalarına MHK, Vitor Melo Pereira ve Joao Capela önümüzdeki haftalarda da devam edecek."