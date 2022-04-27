MHK'den 6 hakeme iade, 6 hakem beklemede
Ferhat Gündoğdu'nun Spor Toto Süper Lig hakem kadrosundan düşürdüğü 12 hakemden 6'sı görevlerine geri dönerken, 6 hakeme henüz görev verilmedi.
Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığı döneminde Spor Toto Süper Lig hakem kadrosundan düşürülen 12 hakemden 6'sı görevlerine geri dönerken, 6 hakeme henüz görev verilmedi.
Görevlerine geri dönen hakemler Cüneyt Çakır, Abdulkadir Bitigen, Mert Güzenge, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Alper Ulusoy oldu. Bu hakemlerin her biri en az 1 maçta görev aldı.
Görevlerine iade edilmeyen ve henüz maç alamayan hakemler ise Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Burak Şeker ve Suat Arslanboğa oldu.
MHK'nin 12 hakem kararına tepki olarak görevi bırakan Mete Kalkavan da BB Erzurumspor - Kocaelispor maçıyla birlikte geri dönüş yapacak.
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