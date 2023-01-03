MHK'den hakemler hakkında flaş karar: 'Maç vermeyeceğiz'
Merkez Hakem Kurulu, Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmalarını yöneten hakemler konusunda kararını açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu, Gaziantep - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçları ile ilgili tarihi bir açıklama yaptı.
MHK'den yapılan açıklamada Sivasspor - Galatasaray maçında önemli bir hakem hatası yapıldığını, maçın hakemi Erkan Özdamar'a uzun süre görev verilmeyeceği duyuruldu. VAR hakemi Özgüç Türkalp'e ise bundan sonra görev verilmeyeceği belirtildi.
Gaziantep - Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın da N'Koudou'yu atmayarak hatalı karar verdiğini açıkladı.
MHK'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
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