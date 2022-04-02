MHK'den yeni hamle: Hakemlere para, tapu ve telefon araştırması

02 Nisan 2022 Cumartesi, 13:47

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi isimlerin de bulunduğu hakem ve gözlemcilere görev vermeyeceğini açıklamasıyla başlayan süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor. Hakem ve gözlemcilerin Tahkim Kurulu kararı sonrası göreve dönmelerinin ardından MHK'nın yeni hazırlık içinde olduğu öğrenildi.

MHK'DEN 3 AYAKLI BİR PROJE

Oksijen'in haberine göre, MHK, yeni dönemde hakemler hakkında özellikle parasal konulardaki iddiaların önüne geçmeyi öncelikli hedef olarak belirledi. Bunun için yeni bir çalışma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre çalışma 3 ayaktan oluşuyor.

KURUMSAL MOBİL TELEFON HATTI KULLANMA ZORUNLULUĞU

Çalışmanın ilk ayağı hakemlerin kullandığı mobil telefon hatları konusunda. Plana göre MHK, tüm hakemlere 'kurumsal hat' verecek. Hakemlerin görevdeyken bu hatları kullanması zorunlu olacak.

Projenin ikinci ayağında ise Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) devreye sokulması bulunuyor. Hakem ve gerekse birinci derece yakınlarının mal varlıkları MASAK tarafından incelenecek. Böylece hakemlerin hem mal varlıklarında, hem de para hareketlerinde şüpheli bir durum olup olmadığı anlaşılacak.

HAKEMLERE TAPU DENETİMİ YAPILACAK

Projenin üçüncü ayağında ise hakemlerin ve birinci derece yakınlarının üzerindeki tapu denetimi var. Hakemlik yapmak isteyenlerden gayrimenkullerinin takibinin yapılmasına onay vermeleri istenecek. Henüz proje aşamasında olan 3 ayaklı plan üzerindeki çalışmalar bittikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine sunulacak.