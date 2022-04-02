Son Dakika: Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde altın madalya kazandı
Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Berlin'deki Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstünde 41.41'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Şampiyonası kota mücadelelerinde 50 metre sırtüstü yüzmede 41.41 saniye ile birinci oldu.
REKOR KIRDI
Dünya Şampiyonası kota mücadelelerinde 50 metre sırtüstü yüzmede 41.41 saniye ile birinci oldu. Bu süre ile Avrupa'nın en iyi derecesini yapan Sümeyye Boyacı, Türkiye rekorunu da kırdı.
SÜMEYYE BOYACI KİMDİR?
Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı, 5 Şubat 2003 tarihinde Eskişehir'de 2 kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde doğdu. İlkokul eğitimini özel bir okulda aldı. Alexander Pushkin'in 'Altın Balık' adlı ünlü kitabının Türkçe çevirisi için bir resim yaptı.
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