Spor Yasası komisyondan geçti: 'Kulüpler zenginlerin oyuncağı haline gelecek'

01 Nisan 2022 Cuma, 18:12

AKP ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Spor kulüpleri, spor faaliyetlerine katılmak amacıyla gerçek veya tüzel en az 7 kişi tarafından kurulacak. Spor kulübü kurmak için kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli diğer belgelerle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuruda bulunulacak. Bakanlık tarafından tescil edilen spor kulüpleri, tescil tarihinden itibaren 1 ay içerisinde İçişleri Bakanlığı'na bildirilecek.

Spor kulüplerinin bir spor dalında faaliyetlere katılabilmesi, bu spor dalının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından tescil edilmesine bağlı olacak. İlgili spor dalı tescilleri, spor federasyonları tarafından ayrıca bakanlığa bildirilecek. Tescilin yapılması, başvuru şekli ve gerekli belgelere ilişkin usul ve esaslar, ilgili spor federasyonunun talimatları ile düzenlenecek. Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askeri spor kulüpleri hakkında kanunun bu maddesi hariç diğer hükümleri uygulanmayacak.

SPOR YASASI NELERİ İÇERİYOR?

* Yeni Spor Yasası, yalnızca futbol değil, basketboldan hentbola kadar bütün spor branşlarını kapsıyor.

* Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.

* Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek.

* Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.

* Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde.

* Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla maksümum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu yüzde 3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.

* Bağımlı ve vağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak 'Spor Federasyonu' şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.

* Federasyonların yönetim kurulunda en az iki milli sporcu yer alacak.

*Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları en fazla 3 dönem bu görevi yapabilecek.

"YASA İŞLEVSİZ HALE GETİRİLDİ"

Spor Yasası'nın kabulünün ardından avukat Ali Rıza Dizdar ve avukat Gurur Gaye Günal, yasaya ilişkin Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Av. Ali Rıza Dizdar, Spor Yasası'nın gerekliliğini vurgulayarak ihtiyaçlara uygun düzenlenmediğinin altını çizdi.

Dizdar şu ifadeleri kullandı:

En önemli konu şu: Dernekler Yasası, TBMM'den çıkmıştır ve ikiye ayrılır: Kamu yararına dernekler ve dernekler diye. Ama öyle bir yasa yapmışlar ki, dernekler yasasıyla karıştırarak Cumhurbaşkanlığına bağlamışlar bunu. Öncelikle Spor Yasası, bu yüzden hatalı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasası vardır. Bu yasayla ilgili çalışmalarda ben de bulundum. TBMM'ye kanunların gitmesi konusunda Beşiktaş kulübü adına ben de devreye girmiştim. Fenerbahçe'den de Şekip Mosturoğlu bu görevi yürütmüştü. Biz oraya kanun verdiğimizde Murat Başesgioğlu bakandı. Genel kurulda şöyle bir söz vermişti: Size müjdem olsun, TFF yasası bağımsız bir yasa olarak çıkacak.

"TFF yasası siyasi partilerin, bilhassa AKP başkanının müdahalesiyle işlevsiz hale getirildi" diyen Dizdar yasayı şöyle açıkladı:

Cezalarda geriye dönüş olmaz diye bir kaide var doğru ama iki yasa arasında yapılan ihlallerde hangi yasa leheyse o yasa uygulanır. Bu, şirketleşmeye giderek yargılamanın ortadan kalkacağını gösteriyor. Bu yasa bir nevi kulüpleri zarara borca sokan bir yasa. Beşiktaş'ın kongresinde ibra edilmeyen Fikret Orman hakkında yasal alacak davası şimdi açılacakken bu yasadan dolayı gerçekleşemeyecek.

"BU YASA İLE SPOR KULÜPLERİNİN SATIŞININ ÖNÜ AÇILACAK"

Dizdar, çıkan yasa ile spor kulüplerinin yabancılara satışının önünün açıldığını belirterek "Savaş çıktı Chelsea'da Abramoviç'in mallarına el koyuldu. Bu yasa şimdi anonim şirketlere dönüştüğü zaman, Türkiye'deki spor kulüplerinin yabancılara satışına dönecek. Bir nevi halk anlayışından çıkacak spor. 3 büyüklerin dışında İzmir kulüpleri dahil olmak üzere bunlar Kuvâ-yi Milliye zamanında kurulmuş, gençlik ruhu barındıran kulüpler. Çıkan yasa ile Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim' sözü ortadan kalkacak" ifadelerine yer verdi.

"KULÜPLER, ZENGİNLERİN OYUNCAĞI HALİNE GELECEK"

Dizdar son olarak, yasa çıkarken uzmanlık alanına giren herkesin eğitilmesi gerektiğini, yasanın olması gerektiği gibi düzenlenmediğine şu sözlerle dikkat çekti:

"Yasada şu dikkatimi çekti: Şirketi batıranlar hakkında ceza var mı? Yasa onların iflas etmesine sebep olunca bu sefer iflas hukuku devreye girecek. Burada yapılması gereken kamu yararına olan derneklerin yönetim kurulu üyelerinin şahsi mallarıyla da sorumlu olacaklarına dair taahhütname vermeleriydi. Devletten para alıyorlar sonra bir yasa çıkıyor ve affa gidiyor. Olması gereken bir yasa olduğu şekilde çıkmadı. Bu yasa çıkarken, barolar, spor kulüplerinin uzmanları, hakemler, basın vb. bir araya gelip çalışması lazımdı. Oldubitti ile olmaz, bu ciddi bir yasa. Bir uzmanlık alanına giren herkesi eğitmek lazımdı. Bu yasa çıktı fakat eğitmenler nerede? Yok. Federasyondakiler eğitilmedi, vergiciler eğitilmedi, avukatlar, basın vb. eğitilmedi. Kısacası bu yasa halkın temaşa etmesini engelleyecek, kulüpleri zenginlerin oyuncağı haline getirecek."

"KULÜPLER VE FEDERASYONLAR ÜZERİNDE HAKİMİYET ALANI OLUŞTURMAK MÜMKÜN HALE GELDİ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir diğer avukat Gurur Gaye Günal ise, bu yasa ile spor kulüplerinin ve federasyonların, bakanlığın denetimine girmesinin kolaylaştığını belirtti ve şöyle ekledi:

Kanun kapsamında genel olarak her ne kadar birtakım yeni düzenlemeler getirilmiş olsa da, genel çatı itibarıyla spor kulüpleri ve federasyonları, bir anlamda yürütmeye ve yürütmenin denetimine bağlayarak, federasyon ve kulüplerin yönetimi ile ilgili birtakım işlemleri dolaylı olarak da olsa bakanlığın elinde tutmak ve bu şekilde kulüpler ve federasyonlar üzerinde denetim ve hakimiyet alanı oluşturmak bu yasa ile mümkün hale gelmiştir.

Günal, 31 Mart'ta kabul edilen Spor Yasası ile kulüp ve federasyonlarının özerikliğinin zedelendiğinin altını çizerek "Türk Ticaret Kanunu (TTK) veya özel hukuk hükümlerine göre, kurulan kulüp ve federasyonların, bakanlık organlarınca denetlenmesi, yürütmenin kararıyla kurulur hale getirilmesi, özel hukuk tüzel kişilerinin bakanlığa tescil edilmesi gibi kriterler kulüplerin ve federasyonların bağımsız ve özerk olmalarını bir anlamda zedeleyerek federasyon ve kulüpleri bir anlamda yarı bağımlı hale getirmiştir. Mevcut yasa metni ile Spor Bakanlığının artık kulüpler ve federasyon üzerindeki denetim ve inceleme yapma imkanları artmış olup kulüplerin yasa metni ile belirtilen bütçe belirleme ve harcama kriterlerine uymaması halinde kulüp başkan ve yöneticilerine 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası yaptırımı getirilmiştir" dedi.

"SPOR FEDERASYONLARININ BÜTÇE VE HARCAMA İLKELERİ DETAYLI BİR ŞEKİLDE DÜZENLENDİ"

Federasyonların bütçe ve harcama ilkelerinin düzenlendiğini; mevzuata aykırılık görüldüğü takdirde ağır cezalarla karşı karşıya kalınabileceğini ifade eden Günal sözlerini şöyle noktaladı: