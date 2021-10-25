MHK'nin yeni başkanı belli oluyor
Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı bugün belli oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, bugün yapacağı toplantının ardından MHK başkanı açıklayacak.
Serdar Tatlı’nın istifası sonra yeni Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı bugün belli oluyor.
NTV Spor'un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, bugün yapacağı toplantı ile yeni MHK başkanına karar verecek.
Futbol federasyonu başkanı Nihat Özdemir, toplantı önceci Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın yanı sıra TFF 1. Lig Kulüpler Birliği başkanı Ecmel Sarıalioğlu bir araya geldi.
Yapılan görüş alış verişinin ardından kulüp başkanları Riva’dan ayrıldı.
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