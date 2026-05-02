Miami'de sprint yarışını Lando Norris kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası Miami Grand Prix'sindeki sprint yarışını, McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris kazandı.
ABD'nin 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde yarın yapılacak Miami Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirildi.
Sprint yarışında 29 dakika 15.045 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gören Norris, 8 puanı hanesine yazdırdı.
Norris'in takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri, liderin 3.766 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise 6.251 saniye arkasında üçüncü oldu.