Cumhuriyet Gazetesi Logo
Miami'de sprint yarışını Lando Norris kazandı

Miami'de sprint yarışını Lando Norris kazandı

2.05.2026 20:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Miami'de sprint yarışını Lando Norris kazandı

Formula 1 Miami Grand Prix'sinde sprint yarışını Lando Norris kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası Miami Grand Prix'sindeki sprint yarışını, McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris kazandı.

ABD'nin 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde yarın yapılacak Miami Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirildi.

Sprint yarışında 29 dakika 15.045 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gören Norris, 8 puanı hanesine yazdırdı.

Norris'in takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri, liderin 3.766 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise 6.251 saniye arkasında üçüncü oldu.

İlgili Konular: #formula 1 #Lando Norris #Miami Grand Prix

İlgili Haberler

Formula 1 Türkiye Grand Prix’si geri dönüyor… Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl: 'Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız'
Formula 1 Türkiye Grand Prix’si geri dönüyor… Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl: 'Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız' Formula 1, Türkiye Grand Prix’sinin 2027 yılından itibaren yeniden takvime dahil edileceğini açıkladı. Organizasyonun, 2027-2031 yılları arasında Türkiye’de düzenleneceği bildirildi. Yarışlara, Tuzla’da yer alan İstanbul Park ev sahipliği yapacak. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, “Ulaşım, altyapı ve tüm ihtiyaçlarda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız” dedi.
5 yıl boyunca takvimde yer alacak: Formula 1, Türkiye'ye geri döndü
5 yıl boyunca takvimde yer alacak: Formula 1, Türkiye'ye geri döndü Türkiye Grand Prix'sinin 2027'den itibaren 5 yıl boyunca takvimde yer alacağı açıklandı.
Formula 1 aracıyla İstanbul turu
Formula 1 aracıyla İstanbul turu Türkiye Grand Prix'si, motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'in 2027 takviminde yer alacak. Oracle Red Bull Racing takımının pilotu Yuki Tsunoda, İstanbul’un önemli kültürel alanlarını F1 aracıyla turladı.