Yayınlanma: 18.12.2024 - 14:47

Güncelleme: 18.12.2024 - 14:47

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Türkiye'de Bursaspor forması giyen Michael Younge ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi. Peki, Michael Young kimdir? Galatasaray'ın transferi Michael Young kaç yaşında, nereli?

MICHAEL YOUNG KİMDİR?

Michael Young 5 Eylül 1994 tarihinde Amerika’nın Pittsburgh şehrinde dünyaya geldi. Liseyi New Jersey’de okuduktan sonra kolej yıllarını doğduğu şehirde 2013-2017 yılları arasında Pittsburgh Üniversitesi’nde geçirdi. NCAA’de oynadığı 4 yıl boyunca her sezon istatistiklerinde artış kaydedin Michael Young kolej kariyerinin son senesinde 33 maçta,19.6 sayı, 6.8 ribaunt, 2.7 asist istatistikleri ile sahada yer aldı.

MICHAEL YOUNG KARİYERİ

2017 yılında mezuniyetinin ardından NBA’e draft olamasa da kariyerine Washington Wizards ile çift yönlü sözleşme imzalayarak NBA G-League ekiplerinden Delaware 87ers ile devam etti. Aynı sezon içinde bir başka G-League takımı Northern Arizona Suns’a transfer oldu. Aynı sezon içinde Nisan ayında Porto Riko Süper Lig ekiplerinden Leones de Ponce ile sezonu tamamladı.

2018/19 sezonu başında rotasını Avrupa’ya çeviren yeni transferimiz Michael Young Fransa ligi ekiplerinden Cholet Basket’e transfer oldu. Burada çıktığı 30 maçta 14.1 sayı, 4.6 ribaunt, 1.4 asist, %51.9 iki sayılık isabeti ile oynadıktan sonra sezonun ikinci yarısında bu kez yönünü uzak doğuya çevirerek Çin Ligi ekiplerinden Hebei Xianglan’a transfer oldu ve çıktığı 8 maç ile sezonu tamamlamış oldu.

2019/2020 sezonu başında yeniden Fransa’ya JDA Dijon Bourgogne takımına, 2020 yılının Ocak ayında ise İsrail temsilcisi Galil Gilboa’ya transfer oldu. İsrail’de oynadığı 18 karşılaşmada 17.1 sayı, 6.7 ribaunt, 2.0 asist ortalamaları ile takımına önemli katkılar verdi. Burada gösterdiği etkili performansın ardından Ironi Nahariya takımı ile kariyerine İsrail’de devam etti. 2020/21 sezonunda oynadığı 24 maçta 15.8 sayı ortalaması ile performansına devam etti.

2021/22 sezonunda Arged BM Stal Ostrow Wielkopolski takımı ile Polonya liginde forma giydikten sonra 2022/23 sezonu başında yönünü yeniden doğuya çevirerek bu kez Japonya’ya transfer oldu. Kawasaki Brave Thunders formasını ile 55 kez giyen Michael Young uzun soluklu bu ligde 12.1 sayı, 5.2 ribaunt, 2.9 asist ortalamaları yakaladı.

Geçtiğimiz sezon olan 2023/24’te Bursaspor İnfo Yatırım forması ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde rakibimiz olan Michael Young 29 BSL karşılaşmasında 13.1 sayı, 5.9 ribaunt, 3.1 asist, %56.9 saha içi isabeti ortalaması ile mücadele etti. Bursaspor forması ile Basketball Champions League’de de 6 maçta forma giyen oyuncumuz 9.8 sayı, 5.8 ribaunt, 1.7 asist ortalamaları ile performans sergilemişti.