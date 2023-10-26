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Michy Batshuayi, Avrupa'yı boş geçmiyor!

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Avrupa kupalarında gol atmaya devam ediyor.

AA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 23:07
Michy Batshuayi, Avrupa'yı boş geçmiyor!
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Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Avrupa'da gollerini sürdürdü.

Bu sezon ligde fazla forma şansı bulamamasına karşın Avrupa'da takımın gol yollarında en fazla süre alan ismi olan 30 yaşındaki oyuncu, 6. kez ilk 11'de görev aldı.

Batshuayi, Avrupa'da ilk 11'de görev aldığı 6. maçında 4. golüne ulaştı.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon Zimbru'ya karşı 2, Nordsjaelland'a karşı ise 1 kez gol sevinci yaşamıştı.


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