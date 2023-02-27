Michy Batshuayi'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi'nin sakatlandığı sakatlandığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 18:57
Michy Batshuayi'den Fenerbahçe'ye kötü haber
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Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi sakatlandı. Belçikalı golcünün, pazartesi günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmadığı öğrenildi.

Michy Batshuayi

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Fenerbahçe sağlık heyeti, golcü futbolcuyu Kayserispor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışıyor.

Fenerbahçe, Kayserispor ile 4 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.


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