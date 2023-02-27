Michy Batshuayi'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi'nin sakatlandığı sakatlandığı ileri sürüldü.
Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi sakatlandı. Belçikalı golcünün, pazartesi günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmadığı öğrenildi.
Michy Batshuayi
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Fenerbahçe sağlık heyeti, golcü futbolcuyu Kayserispor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışıyor.
Fenerbahçe, Kayserispor ile 4 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
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