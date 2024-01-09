Middlesbrough - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Lig Kupası yarı final maçında deplasmanda Middlesbrough ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Michael Carrick'in ekibi Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek.
MİDDLESBROUGH - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Riverside Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MİDDLESBROUGH - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Samuel Barrott'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Chelsea, bir önceki turda kendi evinde ağırladığı Newcastle United'ı penaltılarda 4-2 mağlup etmişti.
Middlesbrough ise Port Vale deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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