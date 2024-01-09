Middlesbrough - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Lig Kupası yarı final maçında deplasmanda Middlesbrough ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:44
Middlesbrough - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Michael Carrick'in ekibi Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek.

MİDDLESBROUGH - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Riverside Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MİDDLESBROUGH - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Samuel Barrott'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Chelsea, bir önceki turda kendi evinde ağırladığı Newcastle United'ı penaltılarda 4-2 mağlup etmişti.

Middlesbrough ise Port Vale deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


chelsea Middlesbrough İngiltere Lig Kupası canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Chelsea FA Cup'ta şov yaptı: Turu 4 golle aldı!

Chelsea FA Cup'ta şov yaptı: Turu 4 golle aldı!
Cole Palmer şov, Chelsea'ye galibiyeti getirdi!

Cole Palmer şov, Chelsea'ye galibiyeti getirdi!
Chelsea, 3 puana 89'da uzandı

Chelsea, 3 puana 89'da uzandı

En Çok Okunan Haberler