Middlesbrough'u tek golle devirdi: Premier Lig’e yükselen son takım Hull City

23.05.2026 19:35:00
Cumhuriyet Spor
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off finalinde Middlesbrough'u 90+5'te attığı golle 1-0 mağlup etti ve Premier Lig'e yükseldi.

İngiltere Championship play-off finalinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough ile karşı karşıya geldi.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 1-0'lık skorla kazandı.

Hull City'ye galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Oli McBurnie attı.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bu sonucun ardından gelecek yıl Premier Lig'de mücadele edecek.

Championship'te normal sezonda Coventry ve Ipswich Town da Premier Lig'e yükselme başarısı göstermişti. Hull City, play-off'la birlikte Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Premier Lig'e çıktı mı? Hull City Premier Lig'e çıkarsa kaç milyon Euro kazanacak? Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bugün Premier Lig yolunda son maçta Middlesbrough ile karşılaştı. Hull City maçı kazanarak Premier Lig'e yükseldi. Peki, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Premier Lig'e çıktı mı? Hull City Premier Lig'e çıkarsa kaç milyon Euro kazanacak?
Finaldeki rakibi ihraç edilmişti... Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Premier Lig açıklaması İngiltere Championship play-off finali öncesinde Hull City'nin rakibi casusluk skandalı nedeniyle değişti ve Southampton yerine Middlesbrough oldu. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan konuya ilişkin resmi açıklama geldi.
Hull City'nin Premier Lig'e çıkma maçı öncesi olay: Takım otobüsünün camı kırıldı İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough ile karşılaşacak Hull City'nin takım otobüsü taşlı ve şişeli saldırıya uğradı.