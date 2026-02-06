Cumhuriyet Gazetesi Logo
Midtjylland kararını verdi: Aral Şimşir transferinde Trabzonspor'a kötü haber!

6.02.2026 11:08:00
Cumhuriyet Spor
Trabzonspor'un FC Midtjylland forması giyen Aral Şimşir için yaptığı teklifin reddedildiği iddia edildi.

Trabzonspor'un, FC Midtjylland forması giyen Aral Şimşir için yaptığı girişimden olumsuz yanıt geldi. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bordo-mavililerin Aral Şimşir için FC Midtjylland'a sunduğu son resmi teklif reddedildi. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ancak Danimarka ekibinin oyuncu için geri adım atmadığı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Aral Şimşir'in, Danimarka ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

PERFORMANSI

Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon FC Midtjylland formasıyla 35 maçta süre alırken 8 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

İlgili Konular: #trabzonspor #Midtjylland #Aral Şimşir

