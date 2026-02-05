Trabzonspor'da iki ayrılık birden: Yeni adresleri belli oldu!

Trabzonspor, Rayyan Baniya ve Kazeem Olaigbe'yi Konyaspor'a gönderdiğini açıkladı.

Bordo-mavili ekip, Baniya'dan 1 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay, Olaigbe'yi ise 3.02 milyon Euro ve yine sonraki satıştan yüzde 50 payla gönderdiğini açıkladı.

UMUT NAYİR TRANSFERİNE EK

İki oyuncunun Umut Nayir transferinin bir parçası olarak Konyaspor'a gittiği kaydedildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Konyaspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 1.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, Konyaspor Kulübü, ön satın alım hakkı Kulübümüze ait olmak üzere, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin %50'sini, Kulübümüze ödeyecektir.

Profesyonel futbolcumuz Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin, Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, geçici transfer bedeli olarak KDV dahil 3.020.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, Konyaspor Kulübü, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, ön satın alım hakkı Kulübümüze ait olmak üzere, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin %50'sini, Kulübümüze ödeyecektir. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır."