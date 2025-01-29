Midtjylland maçı kamp kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'de 11 eksik!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Midtjylland ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Midtjylland maçı kamp kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'de 11 eksik!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 16:53

Fenerbahçe'nin Midtjylland ile Danimarka'da oynanayağı UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde ile birlikte Dominik Livakovic ve Mert Müldür kadroda yer almadı.

Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat kart cezaları; Kostic, Oğuz Aydın, Diego Carlos, Levent Mercan ve Anderson Talisca ise UEFA listesinde yer almadıkları için Danimarka'ya götürülmedi.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:


Etiketler: #Midtjylland #fenerbahçe #uefa avrupa ligi

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