Midtjylland maçı kamp kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'de 11 eksik!
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Midtjylland ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin Midtjylland ile Danimarka'da oynanayağı UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde ile birlikte Dominik Livakovic ve Mert Müldür kadroda yer almadı.
Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat kart cezaları; Kostic, Oğuz Aydın, Diego Carlos, Levent Mercan ve Anderson Talisca ise UEFA listesinde yer almadıkları için Danimarka'ya götürülmedi.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
Etiketler: #Midtjylland #fenerbahçe #uefa avrupa ligi
Spor Haberleri
- İspanya'da gündem yabancı hakem!
- Danylo Sikan adının okunuşunu açıkladı
- Eyüpspor Taras Stepanenko'yu transfer etti!
- Muhammed Gümüşkaya, Gaziantep FK'de
- Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu: Listede 3 eksik!
- Ognjen Mimovic kimdir?
- Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 11 eksik!
- Kamp kadrosu açıklandı: Beşiktaş'ta 4 eksik!
- Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi!
- Farioli'den Galatasaray açıklaması: 'Kıskanmıyorum'
En Çok Okunan Haberler
-
- Şule Aydın’dan canlı yayında sert tepki!
- RTÜK inceleme başlattı
- Ünal Karaman'ın yeni partisi belli oldu!
- İşte ifadesinin tam metni!
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a tepki
- 'İstifasını istedi, görevden alınacağı tarih belli'
- Ahmet Türk'ün torunu öldürüldü
- Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
- Ünlü oyuncu yüzüne 'yemeklik yağ' enjekte ettirdi
- İktidar yeni ‘oyun’ peşinde