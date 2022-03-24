Miguel Crespo: Hayal kırıklığına uğramadım dersem yalan söylemiş olurum
Fenerbahçe'de Miguel Crespo, bu sezon aldıkları sonuçlar nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Crespo, gelecek sezon daha iyi olacaklarını belirtirken Fenerbahçe'de oynamanın kazanma baskısını artırdığını ifade etti.
Sezon başında Portekiz Ligi takımlarından Estoril'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo, Portekiz'de yayın yapan A Bola'ya açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'deki ilk aylarında zorlandığını belirten Crespo, "İlk birkaç ay inanılmazdı. Her şey yeniydi benim için. Vitor Pereira takıma uyum sağlamamı kolaylaştırdı. İhtiyacım olan güveni ve desteği hissettim" ifadelerini kullandı.
Portekiz Ligi'yle Süper Lig'i karşılaştıran Fransız oyuncu, "Türk futbolu, Portekiz futboluna hiç benzemiyor. Takımlar sadece hücumu düşünüyor ve açık veriyorlar. Bu da oyunu daha belirsiz hale getiriyor. Bu yüzden, üst sıradaki takımların sürekli, alt sıradaki takımlara puan kaybettiğini görüyorsunuz. Şampiyonluk için çok rekabetçi bir ortam var. Portekiz'de her seviyede futbol oynadım. Bu durum, taktiksel olarak gelişmemi sağladı ve bunun yardımını görüyorum. Türkiye'de çok fazla geçiş oyunu oynanıyor ve takımı sürekli dengede tutmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar karşılaştığım en büyük zorluk bu " açıklamasında bulundu.
Crespo ayrıca şunları söyledi, "Aldığımız sonuçlardan hayal kırıklığına uğramadım dersem yalan söylemiş olurum. Şampiyonluk için mücadele etmek isterdim ama bunu yapamadık. İkinci olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansımız var. Bu büyüklükte bir kulüpte mücadelet emek, kazanma baskısını artırıyor. Gelecek sezon daha iyi olacağız."
Bu sezon Portekiz Ligi'nde 3 maça çıkan ve Allianz Cup'ta iki maçta süre alan Crespo, Fenerbahçe formasıyla 21 maçta oynadı. Bu maçlarda 1 gol atan Crespo, 2 asist kaydetti.
İlgili Haberler
- Altay Spor Kulübü, Sinan Kaloğlu ile anlaştı
- Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil dünya basınında
- Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan'dan göndermeli paylaşım
Video Haberler
- Çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu
- 108 yaşında koronavirüsü yendi
- Bahçesindeki 30 kayısı ağacı, haberi olmadan kesildi
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı
- Kadriye'yi felç bırakan eşine 22 yıl hapis
- Soğukta 2 kedi ile 1 köpeğin birbirine sokulduğu anlar k
- Bilim Kurulu üyesi 'gizli tehlike'ye karşı uyardı
- Vakalar patladı; uzman isim uyardı
- Apartta faturalar ödenmedi, öğrenciler karanlıkta kaldı
- Rus savaş gemisi vuruldu
En Çok Okunan Haberler
- Uydu sinyallerinden NFT'lere
- Fransız futbolcudan İstanbul paylaşımı!
- TRT 1 uydu frekansı nedir? Biss ayarı nasıl yapılır?
- AKP’li başkandan tartışmalı et yorumu
- Bir haberimize daha erişim engeli getirildi
- BM'nin Rusya kararı kabul edildi
- HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı
- Beşiktaş'ın yeni hocası İstanbul'a geliyor!
- 'Hayal kırıklığına uğradım'
- Sibirya ile Afrika arasında sıkışıp kaldık