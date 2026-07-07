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Miguel Crespo'nun yeni adresi belli oldu

Miguel Crespo'nun yeni adresi belli oldu

7.07.2026 12:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Miguel Crespo'nun yeni adresi belli oldu

Miguel Crespo'nun, Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej ile sözleşme imzaladığı açıklandı.

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Başakşehir'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken, takımda önemli bir ayrılık resmiyet kazandı. Turuncu-lacivertli ekibin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etme kararı aldı.

2028'E KADAR İMZA

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Khaleej, yaptığı açıklamayla Miguel Crespo ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Böylece deneyimli orta saha oyuncusunun transferi resmiyet kazandı.

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

Başakşehir formasıyla 63 resmi maça çıkan Crespo, 5 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Portekizli futbolcu, takımın önemli isimleri arasında yer aldı.

FENERBAHÇE GEÇMİŞİ

Miguel Crespo, 2024 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e transfer olmuştu. Başarılı orta saha oyuncusu, İstanbul temsilcisindeki performansının ardından kariyerinde yeni bir sayfa açarak Al-Khaleej'e imza attı.

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