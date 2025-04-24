Miha Zajc'tan Fenerbahçe açıklaması: 'Sezon sonu dönecek olmak...'
Toulouse'ta kiralık oynayan Miha Zajc, "Sezon sonu Fenerbahçe'ye dönecek olmak beni mutlu ediyor. Eminim taraftarlar da beni özledi" dedi.
Fenerbahçe'den Toulouse'a kiralanan Miha Zajc, Fransa medyasına açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli futbolcu, "Sezon sonu Fenerbahçe'ye dönecek olmak beni çok mutlu ediyor eminim ki taraftarlarımız da beni özledi" ifadelerini kullandı.
Bu sezon 21 maçta forma giyen Sloven orta sahanın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Sarı-Lacivertliler'de 123 maça çıkan Zajc, 20 gol atarken 7 asist yaptı.
Etiketler: #miha zajc #toulouse #fenerbahçe
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