Mijain Lopez Nunez olimpiyat tarihine geçti: Üst üste 5. altın madalya!

İki hafta sonra 42 yaşına girecek Kübalı sporcu Mijain Lopez Nunez, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Mijain Lopez Nunez bu sonuçla kariyerindeki üst üste 5. olimpiyat altın madalyasını kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 23:20
Mijain Lopez Nunez olimpiyat tarihine geçti: Üst üste 5. altın madalya!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 130 kiloda altın madalyayı Kübalı Mijain Lopez Nunez kazandı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda finalde Şilili Yasmani Acosta Fernandez'i 6-0 yenen Lopez Nunez altın madalyanın sahibi oldu.

OLİMPİYAT TARİHİNE GEÇTİ

İki hafta sonra 42 yaşına girecek Kübalı sporcu; Pekin 2008, Londra 2012, Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazandı. Lopez Nunez, üst üste 5 olimpiyatta altın madalya alan ilk güreşçi olarak adını tarihe yazdırdı.

Bu kategoride Fernandez gümüş madalyada kalırken, İranlı Amin Mirzazadeh ile Çinli Lingzhe Meng ise bronz madalya elde etti.


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