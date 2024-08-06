Mijain Lopez Nunez olimpiyat tarihine geçti: Üst üste 5. altın madalya!

Yayınlanma: 06.08.2024 - 23:20

Güncelleme: 06.08.2024 - 23:20

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 130 kiloda altın madalyayı Kübalı Mijain Lopez Nunez kazandı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda finalde Şilili Yasmani Acosta Fernandez'i 6-0 yenen Lopez Nunez altın madalyanın sahibi oldu.

OLİMPİYAT TARİHİNE GEÇTİ

İki hafta sonra 42 yaşına girecek Kübalı sporcu; Pekin 2008, Londra 2012, Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazandı. Lopez Nunez, üst üste 5 olimpiyatta altın madalya alan ilk güreşçi olarak adını tarihe yazdırdı.

Bu kategoride Fernandez gümüş madalyada kalırken, İranlı Amin Mirzazadeh ile Çinli Lingzhe Meng ise bronz madalya elde etti.