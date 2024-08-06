Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan tarihi geri dönüş: Paris 2024'te bir madalya daha!

Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar güreş 68 kiloda Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı mağlup ederek bronz madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 22:45
Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan tarihi geri dönüş: Paris 2024'te bir madalya daha!
Abone Ol google-news

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya elde etti.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda dün ilk turda yenildiği ABD'li Amit Elor finale çıktığı için repesajda mücadele etme hakkı kazandı.

Repesajdaki ilk maçında Polonyalı Viktorya Choluj'u yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya için Kuzey Koreli Sol Gum Pak ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 4-2 yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalyanın sahibi oldu.

TÜRKİYE'NİN 3. MADALYASI

Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin 3. madalyasını kazandı.

Türkiye, Paris 2024'te daha önce atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım ile 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile de bronz madalya elde etmişti.


Buse Tosun Çavuşoğlu haberleri Güreş haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri

İlgili Haberler

14 yaşındaki sporcu Paris 2024'te altın madalyanın sahibi oldu!

14 yaşındaki sporcu Paris 2024'te altın madalyanın sahibi oldu!
Paris 2024'te müthiş geri dönüş: Sırbistan yarı finalde!

Paris 2024'te müthiş geri dönüş: Sırbistan yarı finalde!
Evin Yavuz, son 16 turunda Paris 2024'e veda etti!

Evin Yavuz, son 16 turunda Paris 2024'e veda etti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler