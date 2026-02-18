Mikaela Shiffrin Kış Olimpiyat Oyunları'nda 12 yıllık hasretine son verdi!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın alp disiplini kadınlar slalom kategorisinde ABD'li Mikaela Shiffrin, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 12. gününde alp disiplini kadınlar slalom yarışları, Tofane Alp Disiplini Merkezi'nde yapıldı.

2014'TEN BERİ İLK...

Mikaela Shiffrin, ilk yarışta 47.13, ikinci yarışta ise 51.97 olmak üzere 1 dakika 39.10 saniyelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı. Soçi 2014'ten sonra bu kategoride ikinci kez olimpiyat şampiyonu olan ABD'li kayakçı, kariyerinin 4. olimpiyat madalyasını elde etti.

İsviçreli Camille Rast, 1.50 saniye farkla gümüş, İsveçli Anna Swenn Larsson ise 1.71 saniye geride bronz madalyayı boynuna taktı.