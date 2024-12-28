Mikautadze'ye yeni teklif yapıldı: Galatasaray'dan transferde 'Sara' formülü!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 09:43

Güncelleme: 28.12.2024 - 09:46

Ara transfer döneminde forvet hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın, Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze için ısrarcı olduğu ileri sürüldü.

Sarı kırmızılı kulübün, 2.5 yıllık maliyeti 25 milyon Euro'yu (918 milyon TL) geçen Dybala'da frene bastığı ve bütçeyi Mikautadze'ye ayırmaya karar verdiği iddia edildi.

Sezon başında benzer yatırımı Sara'ya yapan G.Saray, Brezilyalı orta sahaya ödediği 18 milyon Euro (661 milyon TL) bonservisle kulüp rekorunu kırmıştı.

MIKAUTADZE İÇİN YENİ TEKLİF

Aynı rakama Mikautadze için de çıkıldı ancak Lyon tarafı pazarlık masasına 25 milyon Euro ile otururken görüşmeler devam ediyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 24 yaşındaki Mikautadze'ye 25 yaşındaki Sara gibi geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor ve Cimbom, bonuslarla teklifini 20 milyon Euro'ya (735 milyon TL) çıkardı.