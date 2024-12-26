Forvet arayışları sürüyor: Lyon'dan Galatasaray'a Mikautadze yanıtı!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un Gürcü forvet Georges Mikautadze için Galatasaray'ın yaptığı teklife yanıt verdiği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünü en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray, Mauro Icardi'nin yokluğunda forvet hattını güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.
Sarı kırmızılı yönetim, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi gibi iki önemli isme sahip olmasına rağmen teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda santrafora takviye yapacak.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze'nin transferi için Fransız kulübüne 17 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli teklif etti.
Ligue 1 ekibinin ise 25 milyon Euro talep ettiği ve taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü belirtildi.
Gürcistan Milli Takımı'nda 2024 Avrupa Şampiyonası'nda attığı gollerle dikkat çeken Mikautadze, önceki yaz 18.5 milyon Euro bonservisle Metz'den Lyon'a transfer olmuştu.
21 MAÇTA 8 GOLE KATKI
Fransız kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maçta forma giydi ve takımına 7 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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