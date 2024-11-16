Mike Tyson-Jake Paul maçını kim kazandı? Mike Tyson kazandı mı?
Mike Tyson-Jake Paul arasında 8 raunt üzerinden oynanan maçın kazananı belli oldu. Türkiye saati ile 04:00'te başlaması beklenen müsabaka 08:00'de başladı. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçını kim kazandı? Mike Tyson kazandı mı?
Mike Tyson Jake Paul boks maçı sona erdi. Boks dünyası eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson ve YouTuber Jake Paul arasındaki karşılaşma 08:00'de başladı. 8 raunt üzerinden oynanan müsabaka sonucunda kazanan isim belli oldu. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçını kim kazandı? Mike Tyson kazandı mı?
MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇINI KİM KAZANDI?
Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson’ı 78-74 puanla yendi.
KARŞILAŞMANIN HAKEM PUANLARI:
6. Round Puanı:
Tyson: 9
Paul: 10
Toplam puanlama:
Tyson: 56
Paul: 58
BEŞİNCİ RAUND
5. Round Puanı:
Tyson: 9
Paul: 10
Toplam puanlama:
Tyson: 47
Paul: 48
4. Round Puanı:
Paul:10
Tyson:9
Toplam Puan:
Paul:38
Tyson:38
ÜÇÜNCÜ RAUND
3. Round Puanı:
Paul:10
Tyson:9
Toplam Puan:
Paul:28
Tyson:29
İKİNCİ RAUND
2. Round Puanı:
Paul:9
Tyson:10
Toplam Puan:
Paul:18
Tyson:20
İLK RAUND
1. Round Puanı:
Paul:9
Tyson:10
MİKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Mike Tyson-Jake Paul arasında oynanacak maçta dağıtılacak olan para ödülü yabancı kaynaklarda yer alan bilgilere göre 80 milyon dolar olarak duyuruldu.
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