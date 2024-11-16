Yayınlanma: 16.11.2024 - 09:12

Güncelleme: 16.11.2024 - 09:12

Mike Tyson Jake Paul boks maçı sona erdi. Boks dünyası eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson ve YouTuber Jake Paul arasındaki karşılaşma 08:00'de başladı. 8 raunt üzerinden oynanan müsabaka sonucunda kazanan isim belli oldu. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçını kim kazandı? Mike Tyson kazandı mı?

MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇINI KİM KAZANDI?

Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson’ı 78-74 puanla yendi.

KARŞILAŞMANIN HAKEM PUANLARI:

6. Round Puanı:

Tyson: 9

Paul: 10

Toplam puanlama:

Tyson: 56

Paul: 58

BEŞİNCİ RAUND

5. Round Puanı:

Tyson: 9

Paul: 10

Toplam puanlama:

Tyson: 47

Paul: 48

4. Round Puanı:

Paul:10

Tyson:9

Toplam Puan:

Paul:38

Tyson:38

ÜÇÜNCÜ RAUND

3. Round Puanı:

Paul:10

Tyson:9

Toplam Puan:

Paul:28

Tyson:29

İKİNCİ RAUND

2. Round Puanı:

Paul:9

Tyson:10

Toplam Puan:

Paul:18

Tyson:20

İLK RAUND

1. Round Puanı:

Paul:9

Tyson:10

MİKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Mike Tyson-Jake Paul arasında oynanacak maçta dağıtılacak olan para ödülü yabancı kaynaklarda yer alan bilgilere göre 80 milyon dolar olarak duyuruldu.