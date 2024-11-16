Tüm dünya bunu bekliyordu... Mike Tyson ile Jake Paul maçı öncesi Netflix çöktü!

58 yaşındaki eski Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ile 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul arasında gerçekleşecek boks müsabakası öncesinde Netflix, dünya genelinde çöktü.

Tüm dünya bunu bekliyordu... Mike Tyson ile Jake Paul maçı öncesi Netflix çöktü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2024 - 07:47

YouTuber Jake Paul ile 58 yaşındaki efsanevi boksör Mike Tyson arasında bugün gerçekleşecek dev boks karşılaşmasını tüm dünya merakla bekliyordu.

Netflix üzerinden canlı yayımlanan dev maç öncesinde 4-5 farklı boks maçı gerçekleştirildi. Ancak Tyson-Paul karşılaşmasına dakikalar kala Netflix kullanıcıları büyük bir sorunla karşılaştı.

Downdetector platformunun verilerine göre; saat 04.20’den itibaren Netflix kullanıcılarının şikâyetlerinde ciddi bir artış yaşandı. Platforma erişimde sıkıntı yaşadığını belirten kullanıcılar, özellikle son maç sırasında bağlantı problemleriyle karşılaştıklarını kaydetti.

Kullanıcı şikâyetleri saat 05.20 itibarıyla azalmaya başlasa da, saat 05.50 itibarıyla 100 binden fazla kişi Netflix’e giriş yapamadığını aktardı.


Etiketler: #jake paul #Maç #Mike Tyson #Netflix

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