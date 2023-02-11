Milan 5 maçlık seriye son verdi

Milan, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında konuk ettiği Torino'yu 1-0 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 09:28
Milan 5 maçlık seriye son verdi
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Serie A'da 22'nci haftanın açılış maçında Milan, Torino'yu konuk etti.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada son haftalarda puan kayıplarıyla zirve yarışında uzak kalan Milan, gelecek sezon Avrupa kupalarına gitme mücadelesi veren Torino ile kozlarını paylaştı.

5 MAÇLIK SERİYE SON VERDİ

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Milan, Torino'yu Fransız golcüsü Olivier Giroud'nun 62'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Böylece ligde son 5 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Milan, haftalar sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı takım, puanını 41'e çıkarttı ve maç fazlasıyla 3'üncü sıraya yerleşti. Milan, ligde lider durumdaki Napoli’nin 15 puan gerisinde bulunuyor.

Torino ise 30 puanla 7'nci sırada kaldı.


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