Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya Serie A'nın 26. haftasında sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sahasında Gian Piero Gasperi'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.
MİLAN - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?
San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
MİLAN - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Milan, ligde oynadığı son maçta Monza deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Atalanta ise sahasında karşılaştığı Sassuolo'yu 3-0 mağlup etmişti.
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