Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya Serie A'nın 26. haftasında sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 11:40
Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sahasında Gian Piero Gasperi'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

MİLAN - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

MİLAN - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, ligde oynadığı son maçta Monza deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.  

Atalanta ise sahasında karşılaştığı Sassuolo'yu 3-0 mağlup etmişti. 


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