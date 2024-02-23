Galatasaray, Çekya basınında: 'Sparta Prag, Türklere gerçek futbol cehennemini gösterdi'

Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:14

Güncelleme: 23.02.2024 - 11:21

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. Sparta Prag'ın zaferi Çekya basınında geniş yankı buldu.

TN CZ'de yer alan haberde "Letna'da muhteşem bir gece. Sparta, Galatasaray'ı devirdi" başlığı kullanıldı.

Haberde "Sparta Praglı futbolcular, Türkiye'deki ilk yenilgiye rağmen son 16 turuna çıkmanın mutluluğunu yaşıyor" ifadeleri kullanıldı.

"İNTİKAM, DUYGUSAL BİR ŞEKİLDE SONA ERDİ"

iSport ise "İntikam, duygusal bir şekilde sona erdi" başlığını attı.

Haber detayında "Gururlu Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Sparta Prag, UEFA AVrupa Ligi'nde son 16'da. Letna'da büyük zafer" denildi.

"TÜRKLERE GERÇEK FUTBOL CEHENNEMİNİ GÖSTERDİ"

Idnes ise "Maçın ardından kung fu ve özür" başlıklı haberinde "Maç sonunda bir anda öyle bir tartışma patlak verdi ki Sparta Prag kutlamaları bir süre beklemek zorunda kaldı" ifadelerine yer verdi.

Sport Aktualne maç haberine "Sparta Prag, Türklere gerçek futbol cehennemini gösterdi" başlığını kullandı.

AVRUPA BASININDA DA GÜNDEM OLDU

Alman basınından Kicker ise Galatasaray'ın maç içinde soğukkanlılığını kaybettiğine vurgu yaptı.

İtalya'dan La Gazzetta dello Sport "Galatasaray dengesiz bir son oynadığı maçta Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. İstanbul'da da iyi bir maç çıkaran Preciado bu müsabakanın da yıldızıydı" ifadeleri kullanıldı.

Corriere dello Sport ise maç sonrası çıkan kavgayı sayfasına taşıdı.

İngiliz basınından Daily Mail de karşılaşmanın ardından çıkan arbedeye vurgu yaptı. Haberde "Sparta Prag'ın ilk maçta aldığı 3-2'lik yenilginin ardından Türk devini evinde 4-1 yenerek toplamda 6-4 öne geçmesinin ardından oyuncular ve personel sahada büyük bir arbede yaşadı" ifadeleri kullanıldı.