Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında sahasında Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sahasında Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.
MİLAN - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?
San Siro Staydumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
MİLAN - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Milan, ligde oynadığı son maçta Udinese deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Bologna ise deplasmanda Cagliari'ye 2-1 mağlup olmuştu.
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