Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında sahasında Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 11:36
Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sahasında Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.

MİLAN - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro Staydumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

MİLAN - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, ligde oynadığı son maçta Udinese deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Bologna ise deplasmanda Cagliari'ye 2-1 mağlup olmuştu.


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