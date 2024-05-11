Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya Serie A'nın 36. hafta karşılaşmasında sahasında Cagliari ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 10:35
Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sahasında Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

MİLAN - CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

MİLAN - CAGLİARİ  MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, ligde oynadığı son maçta konuk ettiği Genoa ile 3-3 berabere kalmıştı. 

Cagliari ise sahasında karşılaştığı Lecce maçından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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