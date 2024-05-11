Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya Serie A'nın 36. hafta karşılaşmasında sahasında Cagliari ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sahasında Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.
MİLAN - CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
MİLAN - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Milan, ligde oynadığı son maçta konuk ettiği Genoa ile 3-3 berabere kalmıştı.
Cagliari ise sahasında karşılaştığı Lecce maçından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Herkesten nefret eden 4 burç
- 2025'te dolar TL ne kadar olacak?
- 7 banka artık tek ATM'den hizmet verecek
- Emsal olacak bir karar: Kiracıya 55 günde jet tahliye!
- Müdürün odasını bastı
- 'Şehadet parmağını kaldırmasıyla mesaj vermiş'
- Erdoğan'dan 'operasyon' sonrası dikkat çeken açıklama
- Tekel bayi saldırısı davasında yeni gelişme
- Selçuk Tepeli'ye 'sığır' soruşturması
- Yargıtay'da 'düğüm' çözülüyor