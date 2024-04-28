'İntikam' demişti: Hakan Çalhanoğlu'ndan Milan yanıtı!

Yayınlanma: 28.04.2024 - 16:54

Güncelleme: 28.04.2024 - 16:54

Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Torino karşısında aldıkları galibiyetin ardından konuştu.

Mücadelede iki gol atan Hakan Çalhanoğlu, "İki gol atmayı beklemiyordum. Böyle bir stadyumda oynamak, böyle eğlenmek harika" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN BİRLİKTEYİZ"



Penaltılardaki başarısı için konuşan Hakan, "Konsantrasyon meselesi, işin sırrı çalışmak" dedi.

Torino karşısındaki penaltıyı Lautaro Martinez'e bırakmak istemesi için konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Lautaro'nun atmasını istedim. Onu gol kralı olarak görmek benim için bir zevk olur. Ama o benim atmamı istedi. Her zaman birlikteyiz, her zaman birlikte eğleniyoruz" sözlerini sarf etti.

HAKAN'DAN MİLAN YANITI

Şampiyonluk sonrası eski takımı Milan'la ilgili "İntikam" sözleri hatırlatılan Hakan Çalhanoğlu, "Ben zaten konuştum, bugün kutlama günü. Onlar hakkında konuşmak istemiyorum. Bugün eğleniyorum" diye konuştu.

Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlarla ilgili olarak, "Spontane gelişti" dedi.

"İNTER BENİM HER ŞEYİM"

Inter'e olan bağlılığını dile getiren yıldız orta saha, "Inter benim için her şey, seviyemi yükselttiler. Onlar için her şeyi yaparım" diye konuştu.