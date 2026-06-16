Milan'da Ruben Amorim dönemi resmen başladı

Milan, Massimiliano Allegri'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Ruben Amorim ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamla 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Anlaşmada ayrıca 1 yıllık opsiyon maddesinin de yer aldığı ifade edildi.

MANCHESTER UNITED'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Ruben Amorim, Manchester United'da istediği istikrarı yakalayamadı. İngiliz ekibinin başında 63 maça çıkan Portekizli teknik adam, 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.

Amorim'in Manchester United'daki maç başına puan ortalaması 1.43'te kaldı. Portekizli çalıştırıcı, Old Trafford'daki dönemini kupa kazanamadan tamamladı.

SPORTING'DE TARİH YAZDI

Amorim, asıl başarılarını Manchester United'dan önce Sporting Lizbon'da yaşandı. Portekiz temsilcisinin başında 230 maça çıkan genç teknik adam, 164 galibiyet, 33 beraberlik ve 33 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Sporting döneminde maç başına 2.28 puan ortalaması yakalayan Amorim, kulübü uzun yıllar sonra yeniden şampiyonluk yarışının ana aktörü haline getirdi.

Portekizli teknik adam Sporting Lizbon'da 2 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası kazandı. Amorim ayrıca Braga döneminde de Portekiz Lig Kupası sevinci yaşadı.