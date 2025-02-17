Milan efsanesi Arrigo Sacchi'den teknik direktörlüğe geri dönme kararı!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 18:06

Güncelleme: 17.02.2025 - 18:09

İtalyan teknik direktör Arrigo Sacchi, 78 yaşında teknik direktörlüğe geri dönme kararı aldı.

Sacchi yaptığı açıklamada, "İtalya'da ya da yurtdışında olabilir, birkaç seçeneğim var. Brezilya, Arjantin ve İspanya'dan teklifler var. İtalya'da yapabilir miyim bilmiyorum, bu ülkeyi seviyorum ama düşündüklerimi söylüyorum ve bazen bizim hakkımızda düşündüklerimi söylemem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Milan'ın başında kulüp tarihine geçecek başarılar imza atan Sacchi; 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Serie A, 2 UEFA Süper Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 2 Kıtalararası Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.

Sacchi son olarak 2010-2014 yılları arasında İtalya milli takımında altyapı koordinatörlüğü görevini üstlenmişti.

SÖZLERİ ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Sacchi, 2015 yılında bir gençler turnuvası sonrası yaptığı açıklamada, İtalyan futbolundaki yabancı oyuncu sayısının fazlalığını eleştirirken, "Artık çok fazla yabancı oyuncu var, hatta genç takımlarda bile. Bir İtalyan gençler takımında 4-5 siyahi oyuncu varsa, bu artık doğru değil" ifadelerini kullandı. Bu sözleri, ırkçı bir söylem olarak değerlendirildi ve büyük tepki topladı. Sacchi ise, yanlış anlaşıldığını, futbolun kimlik kaybı yaşadığını anlatmaya çalıştığını belirterek kendini savundu.

Sacchi, 2023 yılında ise kadın futbolunun erkek futboluna kıyasla fiziksel olarak daha yetersiz olduğunu savunan ifadeler kullandı. Bu açıklamalar, kadın futbolunu küçümsediği şeklinde yorumlandı ve geniş çapta eleştirildi.