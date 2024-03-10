Milan - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya Serie A 28. hafta karşılaşmasında sahasında Empoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 12:59
Milan - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 28. hafta heyecanı sürüyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sahasında Davide Nicola'nın ekibi Empoli ile karşı karşıya gelecek.

MILAN - EMPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro'da oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

MILAN - EMPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Juan Luca Sacchi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak

Milan, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta deplasmanda Lazio'yu 1-0 mağlup etmişti.

Empoli ise sahasında Cagliari'ye 1-0 mağlup olmuştu.


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