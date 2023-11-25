Milan - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, Serie A'nın 13. haftasında sahasında Fiorentina ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 11:26
Milan - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Milli aranın ardından Serie A'da heyecan sürüyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sahasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

MİLAN - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

MİLAN - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Di Bello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Milan, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Lecce ile 2-2 berabere kalmıştı.  

Fiorentina ise sahasında karşılaştığı Bologna'yı 2-1 mağlup etmişti. 


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