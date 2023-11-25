Milan - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, Serie A'nın 13. haftasında sahasında Fiorentina ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Milli aranın ardından Serie A'da heyecan sürüyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sahasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.
MİLAN - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
MİLAN - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Di Bello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Milan, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Lecce ile 2-2 berabere kalmıştı.
Fiorentina ise sahasında karşılaştığı Bologna'yı 2-1 mağlup etmişti.
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