Milan galibiyete son dakika uzandı!

1.03.2026 16:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Serie A'nın 27. haftasında Cremonese'ye konuk olan Milan, karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Cremonese ile Milan karşı karşıya geldi.

Stadio Giovanni Zini'de oynanan müsabakayı konuk Milan, son dakikalarda peş peşe bulduğu goller ile 2-0 kazandı.

Milan'ı galibiyete taşıyan golleri; 89. dakikada Pavlovic ve 90+4'te Rafael Leao kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Milan puanı 57'ye çıkartarak 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Cremonese ise 27 puanla küme düşme potasının sadece bir basamak üstünde kaldı. 

Cremonese önümüzdeki hafta Lecce deplasmanına çıkacak. Milan ise San Siro'da lider Inter ile karşı karşıya gelecek. 

İlgili Konular: #milan #Cremonese #İtalya Serie A

